В Кремле рассказали об ожиданиях от ВАДА

В Москве предприняли максимальные усилия для работы представителей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и настроены позитивно. Об этом сообщили в Кремле.

Сегодня исполком ВАДА примет решение о статусе Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

"Безусловно, наши спортивные чиновники, спортивные власти предприняли максимум усилий для организации работы представителей ВАДА в Москве, осуществления всех необходимых процедур, контактов, которые состоялись", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В Москве, конечно, все настроены на позитивный лад", - добавил он.

На вопрос, значит ли это, что в Кремле ожидают позитивного решения, Песков сказал: "Мы люди наученные; предпочитаем осторожно относиться".

"Российская сторона приложила максимум усилий, чтобы нивелировать те шероховатости, которые оставались на повестке", - констатировал он.