В Варшаве попытались протаранить дворец президента

В Варшаве днем 22 января мужчина на автомобиле Volkswagen Golf сбил полицейского и попытался протаранить ворота президентского дворца в районе Краковское предместье. Об этом сообщает газета Wyborcza.

Примерно в 13.30 патрульный полицейский заметил Volkswagen Golf, который ехал против движения, и попытался его остановить, но был сбит. Затем водитель поехал дальше и врезался в решетку ворот президентского дворца, где и был задержан сотрудниками службы охраны.

В настоящий момент полиция выясняет обстоятельства произошедшего. Однако допрос затрудняет тот факт, что водитель "имеет проблемы с логикой". Полиция подозревает, что он находится под воздействием неких веществ.

Пострадавший полицейский отправлен в больницу.