Власти мадридского аэропорта Барахас ищут владельца забытого самолета

Власти мадридского аэропорта Барахас дали объявление о розыске владельца забытого в воздушной гавани самолета. Как передает газета El Pais, если он не обнаружится в течение года, лайнер будет выставлен на продажу.

Никем не используемый McDonnell Douglas MD87 уже превратился в привычную часть ландшафта. Кто именно его оставил в аэропорту, директору Барахаса Елене Майораль выяснить не удалось. В его истории слишком много белых пятен. Самолет несколько раз перепродавался. Последний известный его владелец сдал лайнер в аренду вместе с экипажем, вскоре после этого компания обанкротилась и перестала существовать. Затем кто-то опечатал двери и двигатели самолета и оставил его на стоянке в аэропорту. С тех пор прошло 8 лет.

И никто за это время не платил за парковку, поэтому обеспокоенность администрации Барахаса вполне понятна. Обычно последнему владельцу, значащемуся в реестрах, отправляется уведомление о задолженности. Если тот отказывается платить, за него берется налоговая инспекция.

В случае, когда владельца установить невозможно (скончался, не оставив наследников, или компания обанкротилась), руководство аэропорта обязано трижды в "Официальном государственном бюллетене" опубликовать объявления о розыске. Если никто не откликнется в течение года, самолет выставляется на торги. Пока администрация Барахаса дала лишь первое такое объявление.