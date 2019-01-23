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32-летний актер из "Тупой и еще тупее" загадочно умер на каникулах в Мексике

Новости
    23.01.2019, 16:50
Текст:   Олег Усков
Фото: instagram.com/fatboybarnett Фото: instagram.com/fatboybarnett
Фото: instagram.com/fatboybarnett

Актер, продюсер и сценарист Кевин Барнетт, "восходящая звезда комедий", внезапно скончался на 33-м году жизни.

Как пишет Deadline, комик отошел 22 января в столице Мексики, где проводил отпуск. При этом обстоятельства кончины артиста умалчиваются.

Отмечено, что накануне Кевин выложил в своем Instagram фото, в подписи к которому сообщал, что приобрел пончо.

В официальном заявлении 20th TV и Fox Entertainment говорится, что сердца коллег комедианта разбиты новостью о смерти Кевина. "Он был невероятно забавным и дико талантливым человеком, у которого в запасе оставалось множество историй, которые он мог бы еще рассказать", - уверены скорбящие.

Барнетт выступал сценаристом таких отменных многосерийных телешлягеров, как "Шоу Эрика Андре" и "Брод Сити", в последнее время работая над невразумительным негритянским ситкомом "Рел".

Как актер появлялся в "Основах студенческого юмора" (дебют), "Лунатиках", "Пятерке лидеров", "Шоу Кармайкла", сиквеле "Тупой и еще тупее".    

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