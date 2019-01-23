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23.01.2019 21:25
Рубрика: Общество

Афонские монахи осуждают политику Константинопольского патриарха

Текст: Елена Новоселова

Стало известно, что афонские монахи осуждают политику Константинопольского патриарха на Украине. На заседании Священного Кинота, которое состоится на днях, они выскажут свое мнение по этому поводу.

Фото: church.ua
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"Афонские монахи - в личных разговорах, во всяком случае - крайне негативно к этому относятся. Но официального решения по этому поводу еще не было", - цитирует РИА Новости источник, близкий к главному административному органу Святой горы Афон.

Хотя дата заседания на предмет "новой церкви" на Украине пока не известна, но агентству было сказано, что обсуждение может состояться уже в в январе-феврале.

Впрочем, заявил источник агентства, на Святой горе есть монастыри, которые поддерживают и Фанар. И отметил: "вполне вероятно", может произойти раздел мнений по вопросу поддержки или осуждения Константинопольского патриархата.

Со своим собеседником агентство обсудило и тему дальнейшей реакции афонских старцев на томос украинским раскольникам. По его мнению, Святая гора возьмет паузу и не станет сразу же выходить из подчинения патриарху Варфоломею. Скорее всего, афонские монахи "просто не подпишутся под этим решением, осудят это решение Константинополя", добавил он.

Общество Религия
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