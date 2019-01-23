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23.01.2019 18:25
Рубрика: Легковые авто

Avito обвинил Auto.ru в краже объявлений

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Avito. Фото: Пресс-служба Avito.
Фото: Пресс-служба Avito.

Между сервисами онлайн-объявлений назревает война. Avito обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобой на ООО "Яндекс.Вертикали" (управляет сайтом Auto.ru).

Как говорится в пресс-релизе Avito, который поступил в "РГ", "только в ноябре 2018 года на Auto.ru было размещено более 70 000 объявлений, в которых фотографии и описание автомобилей были скопированы с Avito. Это порядка 20% от всей базы объявлений на Auto.ru за этот период, размещенных частными продавцами. В некоторых регионах их доля достигала 85% от общего количества частных объявлений".

Фото: Пресс-служба "Яндекс".
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На копирование объявлений без их разрешения начали жаловаться пользователи Avito, пояснили в пресс-службе. Также, по версии Avito, к пользователям стали поступать спам-звонки со стороннего сервиса с предложением рекламных услуг.

Компания обсуждала с представителями Auto.ru копирование контента с Avito и массовый обзвон пользователей, указывая на недопустимость и неэтичность совершения этих действий. Но, как отметили в Avito, в этом вопросе не удалось достичь взаимопонимания.

"РГ" обратились к Auto.ru с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. Сервис отверг все обвинения.

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"Мы не занимаемся перепечаткой объявлений и не нарушаем прав пользователей - все объявления на Auto.ru размещены владельцами, либо с их активного согласия. Среди наших клиентов официальные дилеры, салоны, автовладельцы и для каждого из них у Auto.ru индивидуальный подход: кто-то размещает объявления сам, к кому-то мы приезжаем лично, с кем-то общаемся по телефону или почте, кто-то отправляет заявку через службу поддержки", - рассказали нам в пресс-службе Auto.ru.

Ожидается, что ФАС рассмотрит обращение Avito в установленный законом срок, то есть в течение одного месяца с правом продления на два месяца.

Отметим, ранее Avito выиграл аналогичное дело, связанное с копированием объявлений, у конкурента ЦИАН.

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