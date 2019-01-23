Беларусь готовится к годовщине освобождения от гитлеровских захватчиков

Недопущение пересмотра итогов Второй мировой войны и всесторонняя забота о ветеранах должны составлять главное содержание профессиональных и общественных организаций Беларуси. Такую задачу сформулировал глава правительства Сергей Румас, выступая 23 января на заседании Республиканского организационного комитета по подготовке и проведению празднования 75-ой годовщины освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Сергей Румас, которого цитирует пресс-служба белорусского правительства, особо подчеркнул, что необходимо "сделать все возможное для улучшения условий жизни ветеранов, проявить искреннюю и сердечную заботу о людях, отстоявших свободу и независимость Отечества, решить их социальные, бытовые и медицинские проблемы". В Беларуси, по данным Министерства труда и социальной защиты, проживают чуть более 6,8 тысячи ветеранов. И забота о них, обратил внимание Сергей Румас, - "наша общая святая обязанность".

Еще одной важнейшей задачей предстоящих мероприятий на всех уровнях премьер считает "укрепление идей мира, добра и международной солидарности, сохранение исторической памяти о всех участниках войны, в том числе, иностранных гражданах, сражавшихся на белорусской земле, а также о жертвах геноцида и холокоста".

На республиканском заседании глава кабинета министров подчеркнул также важность участия в информационной и культурно-образовательной деятельности компетентных и преданных Отечеству людей, представителей молодежных и женских организаций, профессиональных и творческих союзов, социальных служб и организаций здравоохранения. "Наша задача - дойти до каждого ветерана, сохранить память о тех, кто не вернулся с войны, кто не дожил до наших дней", - резюмировал премьер-министр РБ.