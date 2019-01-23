Четверо мужчин готовили атаку на мусульманский поселок в США

В американском штате Нью-Йорк арестовали четверых мужчин, планировавших атаку на мусульманский поселок Исламберг (пригород города Томпкинс) в соседнем округе. Это молодые люди от 16 до 20 лет.

Троим подозреваемым предъявили обвинения в хранении оружия, а также заговоре с целью использования взрывных устройств, передает телеканал ABC. У них обнаружили самодельную бомбу.

В Исламберге проживают преимущественно мусульмане из числа темнокожих афроамериканцев. Поселение было основано в 1980-е годы выходцем из Пакистана суфийским богословом Мубараком Али Джилани.