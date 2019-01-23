Фото: Солдаты разбили новейший броневик армии США

Более четырех лет понадобилось Пентагону, чтобы наладить поставки в войска новейших броневиков JLTV и менее четырех дней ушло у солдат, чтобы разбить один из них, пишет Task&Purpose.

ДТП с легкой тактической бронемашиной произошло в учебном центре Форт Стюарт, Джорджия. Базирующаяся там танковая бригада получила первый JLTV 14 января и уничтожила его уже через несколько дней. Во время занятий по вождению новой техники шеститонная машина опрокинулась, из-под раскрывшегося капота высыпались пластиковые обломки, видны следы разлива жидкости. Люди не пострадали. Возможно, косвенной причиной аварии стало то, что броневик разработан производителем сверхзвуковых истребителей Lockheed Martin.

- Новая машина управляется иначе, чем Humvee или MRAP. Сейчас водители заняты поиском правильной техники вождения, - заявил офицер по связям с общественностью Форт Стюарт майор Пит Богарт. По его словам, военные водители проходят два пятидневных курса знакомства с новой техникой. Первые впечатления положительные, особенно впечатлила военных плавность хода новой машины.

JLTV должен сменить в войсках устаревший Humvee. Новая машина на 40 процентов легче, оснащена гибридной силовой установкой, может десантироваться на парашютной системе и служить передвижной электростанцией.В крыше броневика предусмотрено место для дистанционно управляемого боевого модуля. Вооружение может быть сменным: 7,62-мм пулемет, автоматический гранатомет, ПТРК TOW и другие варианты.