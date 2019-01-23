МИД пообещал не играть без правил в ответ на западные санкции

Россия будет искать обходные пути, но не станет играть без правил в ответ на западные санкции. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин в рамках дискуссии клуба "Валдай".

По словам высокопоставленного дипломата, эскалация санкций в отношении России, безусловно, будет, так как российская сторона является "неудобным партнером". "Мы строптивы в их глазах и не подаем никаких надежд на то, что будем восприимчивы к их рецепту", - пояснил Панкин.

Замминистра указал на очевидную игру без правил на энергетическом рынке и взлет протекционизма США. В этой связи Россия должна себя защищать и создавать выгодные условия своим операторам и компаниям.

"Будем искать обходные пути и новых партнеров, а также диверсифицировать энергетический сектор", - заключил Александр Панкин.