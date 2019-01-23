МИД: Россия осуждает теракт в Манбидже

На Смоленской площади выступили с осуждением террористической атаки в сирийском городе Манбидж на севере страны, совершенной смертником, а точнее - смертницей, 16 января.

В результате происшествия, напомним, погибли четверо американских граждан, еще трое представителей Пентагона были ранены (речь идет в том числе и о гражданских служащих американского оборонного ведомства). Остальные жертвы - местные жители. По разным данным, прогремевший в ресторане взрыв в общей сложности унес жизни от 16 до 27 человек.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в Москве на брифинге, что "этот инцидент заслуживает решительного осуждения". При этом дипломат отметила, что американские военнослужащие не только незаконно действуют на территории САР (на операцию не было согласия официального Дамаска), но и не в силах блокировать перемещение по территории страны боевиков, которые оказались в осаде правительственных войск на востоке.

Ответственность за атаку в Манбидже, как и предполагалось, взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в России).