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23.01.2019 16:00
Рубрика: Власть

Минобороны показало ракету 9М729, которая так не устраивает США

Текст: Юрий Гаврилов
Наши военные пошли на беспрецедентный шаг. В среду в подмосковном парке "Патриот" они показали иностранным военным, экспертам и журналистам крылатую ракету 9М729. Ее разработку и испытания США использовали в качестве формального предлога обвинить Россию в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности и заявили о скором выходе из запретительных соглашений.

Демонстрации ракеты предшествовал совместный брифинг представителей Минобороны и МИД РФ. Участвовать в разговоре приглашали и американцев, но те отказались. "Тем не менее, убеждены, что представленной сегодня информации и визуального осмотра модернизированного ракетного комплекса "Искандер-М" с крылатой ракетой 9М729 будет более, чем достаточно, для формирования непредвзятого представления по данной ракетной системе, подтверждающего неоспоримость нашей позиции", - сказал замглавы МИД Сергей Рябков. "Ставим перед собой задачу дать возможность зарубежным экспертам самостоятельно составить для себя объективную картину", - добавил он.

Фото: AP Photo/Mark Wright/Missile Defense Agency
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О чем идет речь? Американцы без каких-либо доказательств утверждают: новый российский боеприпас имеет максимальную дальность полета, выше заложенного в Договоре ограничения в 5500 км. Отсюда жесткое требование - уничтожьте все произведенные ракеты 9М729, их пусковые установки и вспомогательное оборудование. Иначе прежним соглашениям конец. Этот ультиматум Рябков назвал "абсолютно неприемлемым для России по своей сути и содержанию". Желание США добиться от нашей страны односторонних уступок, по его мнению, не имеет ничего общего с добросовестной попыткой выйти на устраивающую обе стороны развязку.

Между тем, России тоже есть что предъявить Америке по Договору РСМД. "Нами ставился вопрос об использовании Пентагоном противоречащих договору так называемых ракет-мишеней, аналогичных по своим характеристикам наземным баллистическим ракетам средней и меньшей дальности, - напомнил Рябков. - Мы имели и по-прежнему имеем все основания полагать, что под видом противоракетных испытаний, либо одновременно с ними происходит отработка Соединенными Штатами технологического потенциала баллистических ракет наземного базирования средней и меньшей, то есть запрещенной по ДРСМД,  дальности".

Более того, наш МИД располагает информацией, что в течение продолжительного времени в США проводятся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по различным ракетным системам, создание которых противоречило бы духу и букве договора. Так, на ракетно-космическом заводе в городе Тусон с июня 2017-го идет серьезная модернизация производства, которая, как считают российские эксперты, позволит выпускать практически все типы ракетного оружия, в том числе крылатые ракеты средней и меньшей дальности.

Тем не менее, во внешнеполитическом ведомстве РФ уверены: Договор по РСМД должен быть сохранен. А работа по его сохранению должна вестись с обязательным взаимным учетом интересов и озабоченностей обеих сторон и без контрпродуктивных ультиматумов.

Что до нашей ракеты, то руководство минобороны даже посчитало возможным раскрыть некоторые секретные тактико-технические характеристики этого изделия. Начальник Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Михаил Матвеевский рассказал, что 9М729 является модернизированным вариантом другой крылатой ракеты - 9М728, которая входит в состав комплекса "Искандер-М". По словам генерала, штатный боеприпас усовершенствовали для повышения мощности его боевой части и точностных характеристик. В результате ракеты 9М728 и 9М729 оказались унифицированы по большинству основных агрегатов. Но на 9М729 разместили боевое оснащение повышенной мощи и новый бортовой комплекс управления - он обеспечивает более высокую точность поражения цели. Изменение количества боезаряда и внедрение дополнительной аппаратуры при сохранении диаметра ракеты привело к увеличению ее длины и, соответственно, размера транспортно-пускового контейнера. Общая длина транспортно-пускового контейнера выросла на 53 см.

Фото: Reuters
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Матвеевский подчеркнул, что ракеты 9М728 и 9М729 снаряжаются боеголовкой и заправляются топливом только в заводских условиях. Масса топлива при этом обеспечивает максимальную конструктивную дальность полета, ограниченную требованиями Договора о РСМД. В войска они поставляются в специальных контейнерах. Изменение массы топлива и дозаправка ракеты в войсковых условиях невозможны. "В войсках осуществляется только хранение ракет, их содержание на пусковых установках и транспортно-заряжающих машинах, проведение регламентных работ", - объяснил генерал.

Конструктивные особенности ракет 9М728 и 9М729 он объяснил с помощью специальных слайдов. На них были показаны, где в изделиях располагаются двигательная установка, пороховой заряд, маршевый двигатель и топливная система. Матвеевский обратил особое внимание, что стартовый и маршевый двигатели с топливной системой ракеты 9М729 остались без изменений. А объем топлива там остался такой же, как в ракете 9М728. 

Вместе с тем, доработка головной части и системы управления, наряду с увеличением длины ракеты, привели к росту ее массы. В результате максимальная дальность полета 9М729 уменьшилась на 10 км. по сравнению с 9М728 и составляет 480 километров. Это было подтверждено в ходе реальных пусков на стратегическом командно-штабном учении "Запад-2017".

"Изменившиеся по длине габаритные размеры ракеты 9М729 и ее контейнера не позволяют разместить их на самоходной пусковой установке взамен изделия 9М728, - утверждает генерал. - Поэтому для ракеты 9М729 разработан специализированный вариант самоходной пусковой установки. Кроме того, на нем размещаются четыре ракеты 9М729, а не две ракеты 9М728 как на старой пусковой установке. Соответственно это привело к увеличению длины пусковой установки и ее высоты.

Что же касается заявлений США о пусках ракет на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, то Матвеевский напомнил: кроме ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск, на этом межвидовом полигоне также испытывают  ракеты для РВСН, ВКС и войсковой ПВО. Причем дальность полета некоторых опытных изделий действительно превышает 500 км. Но пуски ракет класса "земля-земля", подпадающих под международные ограничения, проводятся строго в рамках Договора по РСМД.

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