Новости

УАЗ выпустил новую версию фургона "Профи" 14:19
В Москве появились автобусы с кнопками открывания дверей 14:17
СНГ разрабатывает концепцию инфообмена по борьбе с преступностью 14:15
СМИ: ФБР просит Трампа срочно найти деньги для финансирования ведомства 14:12
Анализ ДНК разрушил известный миф о Рудольфе Гессе 14:11
Проект Nebulas сократил штат из-за падения рынка криптовалют 14:06
МИД пообещал не играть без правил в ответ на западные санкции 13:55
Путин и Эрдоган закончат переговоры к ночи 13:31
Белорусская антарктическая станция станет круглогодичной 13:27
В Кремле не стали комментировать идею соцнорм на электроэнергию 13:22
Модернизированные БРДМ-2М представили в Лаосе 13:16
Путин совершит госвизит в Бишкек 13:12
Путин не планирует пока встречаться с Пашиняном 13:11
Nissan начал продажи кроссовера Kicks, которого ждут в России 13:00
Волгоградских снайперов вооружили новыми винтовками "Корд-М" 12:57
В Киргизии убит нарушитель границы, пытавшийся угнать скот в Казахстан 12:57
В Магнитогорске задержали банду торговцев наркотиками 12:53
Задушивший семимесячную дочь кировчанин осужден на 14 лет колонии 12:48
Ространснадзор изучит информацию о рейсе "Сургут-Москва" 12:40
Средний размер ипотечного кредита за год вырос почти на 350 тыс. рублей 12:39
ВТБ повысил ставки по вкладам в рублях 12:35
На Кубани подполковника МВД осудили условно за взятку в 2 млн 12:34
СК начал проверку по факту смерти заключенного в уральской колонии 12:31
Житель Волгограда выставил на продажу книгу за 85 тысяч рублей 12:30
Названы крупнейшие регионы-должники за газ 12:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как остаться востребованным на рынке труда
Как остаться востребованным на рынке труда
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
23.01.2019 14:06
Рубрика: Экономика

Проект Nebulas сократил штат из-за падения рынка криптовалют

Текст: Александра Воздвиженская

Блокчейн-проект, который разрабатывал платформу Nebulas, сократила штат в 2,5 раза - с 80 человек до 30. Одной из причин волны увольнений, которая началась еще прошлым летом, стало падение стоимости цифровых денег и рынка криптовалют в целом, рассказал CoinDesk представитель Nebulas.

Фото: iStock
Рубль вернется в состояние, в котором не был почти год

Увольнения, по данным портала, также затронули в последнее время другие компании в блокчейн-индустрии - это ConsenSys, Bitmain, ShapeShift и BlockEx. Текущие резервы Nebulas позволят проекту просуществовать еще примерно два года, добавил представитель компании.

Прошлый год оказался неудачным для цифровых валют: их курсы упали в разы, и подобная тенденция сохранилась в начале этого года, писала ранее "РГ". Тем не менее на фоне снижения интереса к традиционным рисковым активам инвесторы вновь начали обращать внимание на альтернативные источники инвестиций, в частности на криптовалюты.

Экономика Финансы Валютный рынок Виртуальные валюты
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Названы крупнейшие регионы-должники за газ
Жителю Югры предьявили обвинение в угоне самолета
Путин и Эрдоган закончат переговоры к ночи
Постпред Сирии в ООН: Мы нанесем удар по аэропорту Тель-Авива
Рябков: Москва настаивает на обязательном исполнении сторонами договора РСМД