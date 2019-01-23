Проект Nebulas сократил штат из-за падения рынка криптовалют

Блокчейн-проект, который разрабатывал платформу Nebulas, сократила штат в 2,5 раза - с 80 человек до 30. Одной из причин волны увольнений, которая началась еще прошлым летом, стало падение стоимости цифровых денег и рынка криптовалют в целом, рассказал CoinDesk представитель Nebulas.

Увольнения, по данным портала, также затронули в последнее время другие компании в блокчейн-индустрии - это ConsenSys, Bitmain, ShapeShift и BlockEx. Текущие резервы Nebulas позволят проекту просуществовать еще примерно два года, добавил представитель компании.

Прошлый год оказался неудачным для цифровых валют: их курсы упали в разы, и подобная тенденция сохранилась в начале этого года, писала ранее "РГ". Тем не менее на фоне снижения интереса к традиционным рисковым активам инвесторы вновь начали обращать внимание на альтернативные источники инвестиций, в частности на криптовалюты.