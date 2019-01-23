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23.01.2019 13:11
Рубрика: Власть

Путин не планирует пока встречаться с Пашиняном

Текст: Кира Латухина

На этой неделе в Россию приедет армянский премьер-министр Никол Пашинян. Но переговоры на высшем уровне не готовятся.

В пресс-службе Евразийской экономической комиссии сообщили, что Пашинян 25 января посетит штаб-квартиру ЕЭК и выступит с речью.

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"Пока не планируются, насколько я знаю", - сказал про встречу лидеров России и Армении на этой неделе пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Они часто общаются по телефону, очень часто встречаются", - продолжил Песков. "Пятница - достаточно насыщенный день у президента. Не знаю, будут ли изменения, - заметил он. - Пока какие-то контакты не согласовывались".

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