Смоленские школьницы унизили и избили одноклассницу

Смоленские следователи начали проверку по факту избиения несовершеннолетней девочки в Десногорске.

Поводом для расследования стало опубликованное в соцсети видео, где группа школьниц унижает и бьет по лицу одноклассницу.

- В рамках проверки следователям предстоит установить все обстоятельства данного преступления, его участников, роли каждого из них, - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Смоленской области Наталья Зуева.

Будут изучены условия жизни и учебы подростков, дана оценка работе органов профилактики. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.