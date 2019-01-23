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23.01.2019 09:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Смоленские школьницы унизили и избили одноклассницу

Текст: Антон Валагин (Смоленск)

Смоленские следователи начали проверку по факту избиения несовершеннолетней девочки в Десногорске.

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Поводом для расследования стало опубликованное в соцсети видео, где группа школьниц унижает и бьет по лицу одноклассницу.

- В рамках проверки следователям предстоит установить все обстоятельства данного преступления, его участников, роли каждого из них, - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Смоленской области Наталья Зуева.

Будут изучены условия жизни и учебы подростков, дана оценка работе органов профилактики. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Смоленская область Смоленск
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