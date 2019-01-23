У границ России разместили крупный калибр

Артиллеристов Висленской мотострелковой дивизии в Воронежской области вооружили самоходными гаубицами "Мста-СМ2" новейшего образца. Модернизированные самоходки отличаются, в первую очередь, высоким темпом стрельбы - более 10 выстрелов в минуту.

Повышения огневой мощи удалось добиться благодаря усовершенствованной конструкции механизма заряжания 152-миллиметровой пушки. Дивизия получила более 20 глубоко модернизированных самоходных гаубиц.

- Расчеты САУ прошли курс теоретической подготовки и приступили к освоению новой техники. Механики провели осмотры боевых машин, у них начались занятия по вождению самоходок на танкодромах, - рассказали в пресс-службе Западного военного округа.

САУ "Мста-СМ2" предназначена для уничтожения минометных и артиллерийских батарей, бронетехники, сил ПВО и ПРО, живой силы противника. Дальность стрельбы 152-миллиметрового орудия обычными боеприпасами - 30 километров, высокоточными корректируемыми снарядами - 25 км. Благодаря высокой скорострельности в новейших версиях самоходки реализована функция огневого налета, когда несколько снарядов выпускаются один за другим по разным траекториям, а к цели прилетают одновременно. Также модернизированные машины получили комплекс защиты от высокоточного оружия "Накидка".