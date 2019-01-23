В коллекторе Неглинки предложили открыть музей

В Москве может появиться подземный музей истории города. Столичные диггеры предложили открыть его в коллекторе реки Неглинки между Садовым кольцом и Трубной площадью. Это тот самый канал, куда в конце XIX века спускался публицист и писатель Владимир Гиляровский. Сегодня это подземелье заброшено, но корреспондентам "РГ" удалось рассмотреть одно из самых таинственных и темных мест в столице.

"Надевайте, что не жалко, встречаемся на Цветном бульваре", - кратко и предельно ясно напутствовал нас известный столичный диггер Даниил Давыдов. Он руководит отделом архитектурных подземных исследований во Всероссийском обществе охраны памятников истории и культуры (ВООПИК). Так что каждый метр Москвы подземной прошел лично.

На Цветной бульвар в назначенное время подъезжает Renault Duster. В багажнике - все необходимое, чтоб в прямом смысле уйти в подполье. Фонарик, оранжевые светоотражающие спецовки, резиновые бахилы по колено. "В пряжки ремня веревки суйте и потом завязывайте", - объяснил исследователь технологию обувания диггерских сапог.

- Готовы? Ну вот мы и на месте, - показал Даниил на самый обычный зеленый люк в снегу.

- Хм. А это....законно? - интересуемся как бы невзначай.

- Коллектор "ничейный", на балансе ни у одного из предприятий не числится, - объясняет исследователь.

Ладно, будем спускаться. Люк открываем обычным ломиком и отбрасываем в сторону. Ни гуляющие по бульвару, ни дворники, ни замаявшийся дорожный инспектор, фотографирующий машины, не обратил на экспедицию никакого внимания. Люк открыли и сразу увидели, что там нет лестницы. "Там внизу - труба, - предупредил Даниил. - Переползем через нее - и все, коллектор". Труба эта покрыта толстенными ошметками грязи. Но спецодежда помогает перелезть через нее, практически не запачкавшись.

Внутри, прямо по Гиляровскому, - кромешная тьма. Но наши фонари быстро освещают протяженную галерею, и мы осматриваемся. Впереди - длиннющий, словно в средневековом замке, коридор, причем с каждым метром потолок становится все ниже. По бокам - где-то полуметровый парапет из песчаника, выше которого идет древняя кирпичная кладка. Ноги даже через резиновые бахилы чувствуют что-то зыбкое. Это песок - родное дно Неглинки. А вот воды в тоннеле нет.

"Река недалеко от нас, буквально в соседнем коллекторе, - показывает в сторону Даниил. - Ее пустили туда уже после того памятного спуска Гиляровского". Новый коллектор построили в 1970-х, потому что старый не всегда справлялся, и воды Неглинки периодически заливали центр Москвы. Старый же, построенный в XIX веке и переделанный после газетной статьи-бомбы Гиляровского, остался заброшенным. Но сохранил почти весь исторический колорит и пещерную романтику. Вот тот парапет из песчаника, что мы сразу увидели, - это часть той самой набережной Неглинки, которую благоустроили в конце XVIII столетия. После Отечественной войны, когда погоревшую Москву восстанавливали, часть парапета снесли и поверх уложили кирпичи. Идем дальше к арочному своду. В свете фонарей поблескивали карлики-сталактиты. "Это соляные отложения с наших дорог", - рассказал Даниил.

Кирпич в пещерном пейзаже сменяется массивными блоками из горного камня. Их завезли в конце XIX века, когда коллектор Неглинки укрепляли. Дно лотка в этом месте уже не песчаное и не глинистое, а каменное. Местами в нижних частях стены - отверстия. Это старинная ливневая канализация - по сути, памятник инженерной мысли России. Какие-то из этих врезок пустые. Но кое-где набросаны пивные бутылки. Для многих коллектор - это не Неглинка, и не Гиляровский, а просто укромное место. Фонарик бы только был. Внутри - плюс 12, достаточно ветровку накинуть. А ведь при желании из этого 650-метрового подземелья реально сделать подземный исторический музей.

"Подобные галереи есть в Праге, Вене, Париже и Лондоне, - поделился Даниил. - Покупаете в кассе билет, осматриваете и сам тоннель, и экспозицию". А в нашей Неглинке все можно сделать еще привлекательнее. Вдоль тоннеля диггеры предлагают сделать экспозицию со старинными схемами, рисунками Неглинки. В экскурсоводах-диггерах в Москве недостатка нет. Но можно выдавать и аудиогиды: с той самой главой о Неглинке из книги "Москва и москвичи". Вход через люк со стороны Цветного бульвара достаточно просто немного почистить. Хотя в спецовках и сапогах по колено спускаться даже интереснее!

Осталось только придать "коллектору Гиляровского" статус памятника - включить его в соответствующий реестр. ВООПИК даже подавало такую заявку в столичный департамент охраны культурного наследия. Но потом отозвало. В Москве просто не нашлось такой организации, которая хотела бы взять подземелье на баланс. Его же нужно промыть, вывезти ил, песок, поставить насосы, чтоб тоннель ненароком не затопило во время снегопадов или ливней. Между тем недавняя авария в Тушинском тоннеле показала - все оборудование для подобных работ у московских предприятий есть. И очистить коллектор Неглинки для них - дело несложной техники. Небольшое усилие - и в Москве может появиться новое место, привлекающее туристов. Гулять с интересом ведь можно не только по Цветному бульвару, но и под ним.