В Рыбинске заложили судно для Минобороны

На судостроительном заводе "Вымпел" в Рыбинске заложили второе малое гидрографическое судно проекта 19910 для нужд Минобороны РФ.

Оно предназначено для выполнения гидрографических и лоцмейстерских работ. Основные задачи: постановка и снятие плавучих предостерегательных знаков, обслуживание береговых средств навигационного оборудования, площадная съемка рельефа дна, перевозка обслуживающего персонала, ремонтных бригад и различных грузов для обеспечения работ береговых средств навигационного оборудования.

Длина судна - 59 метров, ширина - 11,4, осадка 3,18 метра. Скорость хода - 12,5 узла, наибольшее водоизмещение - 1270 тонн. Экипаж - до 22 человек.

Приказом главнокомандующего Военно-Морским флотом адмирала Владимира Королева новому судну присвоено имя "Яков Лапушкин" - в честь заслуженного гидрографа, начальника гидрографического управления ВМФ в годы Великой Отечественной войны контр-адмирала Якова Яковлевича Лапушкина. Внуки заслуженного гидрографа Лапушкина участвовали в торжественной церемонии закладки судна.

- Сегодня региональные судостроительные заводы реализуют заказы гражданского и специального назначения для нужд Минобороны РФ, крупных холдингов, имеют перспективные планы по импортозамещению, - сообщила директор департамента инвестиций и промышленности Ярославской области Галина Пенягина. - Общий объем отгрузки по отрасли в регионе составляет около 10 миллиардов рублей в год. Суда, произведенные в области, экспортируются более чем в 25 стран мира. В свою очередь, правительство Ярославской области поддерживает судостроителей в реализации проектов, направленных на повышение обороноспособности страны.

На предприятии уточнили, что, согласно государственному контракту, готовое судно должно быть передано заказчику в 2022 году.

Первое гидрографическое судно проекта 19910 "Николай Скосырев" было заложено на предприятии в декабре 2015 года и должно быть сдано до 25 ноября 2019 года.