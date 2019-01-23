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23.01.2019 07:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Сахалине возбудили дело о задохнувшемся в больнице младенце

Текст: Дина Непомнящая

В реанимационном отделении Тымовской центральной районной больницы скончался мальчик, которому еще не успело исполниться и месяца. По факту смерти младенца возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (часть 2 статьи 109 УК РФ).

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По информации следователей, малыша доставили в медучреждение утром 21 января с острой кишечной инфекцией. Во время осмотра ребенку стало хуже и его срочно отправили в реанимацию.

"Через непродолжительное время мальчик умер. Предварительная причина смерти "механическая обтурационная асфиксия", вследствие введения интубационной трубки вместо трахеи в пищевод", - сообщили в Следственном управлении СК по Сахалинской области.

Установить, виновны ли медики в том, что младенец задохнулся, поможет судебно-медицинская экспертиза.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область
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