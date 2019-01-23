В Хабаровском крае механика убило током на железной дороге

Следователи Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России проводят проверку по факту смерти электромеханика.
В ноябре 2018 года на станции Звеньевой Дальневосточной железной дороги бригада ремонтников устанавливала мачты светофора.
"Один из электромехаников был допущен к работам с контактной сетью, находящейся под напряжением, без уведомления об его отключении", - сообщает пресс-служба ДВСУТ СК РФ.
От удара током мужчина погиб.
Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей о нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть человека.