В Приамурье задержан глава приюта, где погибли десятки собак

Полицейские задержали руководителя приюта "Дружок", в котором от голода погибла 41 собака.

- Он задержан по подозрению в жестоком обращении с животными, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, 16 января прибывшие по вызову зоозащитников сотрудники УМВД обнаружили на территории приюта в селе Чигири трупы десятков собак. Они, согласно заключению ветеринаров, погибли от истощения. По данному факту возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными.

Четвероногих, которые остались в живых, взяли под опеку зоозащитные организации и простые амурчане.

Руководитель приюта в это время находился в отпуске за рубежом, и был задержан сразу после возвращения. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Следствие будет настаивать на его помещении в СИЗО.

Как ранее заявляли в пресс-службе правительства области, все собаки, находившиеся в "Дружке" были отловлены в рамках муниципального контракта. Однако срок его действия истек 20 декабря прошлого года. С тех пор животные перешли в собственность приюта, и ответственность за них лежит на его руководителе.