В Мордовии отметили "Российскую газету"

Собственный корреспондент "Российской газеты" в Мордовии Валентина Зотикова стала победителем одного из самых престижных журналистских конкурсов республики - "Во имя процветания".

Жюри присудило ей первую премию в творческом состязании журналистов, пишущих об экономике, передовых технологиях, бизнес-проектах. В ходе торжественного мероприятия, приуроченного ко Дню российской прессы, глава РМ Владимир Волков из числа федеральных СМИ отметил "Российскую газету" как издание, наиболее активно освещающее проблемы и успехи региона.

Мордовию с "Российской газетой" связывает многолетнее плодотворное сотрудничество. Жизнь республики активно освещается на страницах газеты, а также на сайте издания. "Российская газета" писала обо всех значимых событиях из жизни региона, неоднократно была информационным партнером проводившихся здесь крупных спортивных состязаний, культурных форумов и театральных фестивалей.

Особое внимание газета уделяла подготовке и проведению в столице Мордовии Чемпионата мира по футболу - 2018.

С апреля 2017 года на сайте "Российской газеты" постоянно выходит спецпроект "Республика Мордовия". В рамках спецпроекта регулярно публикуются материалы о том, как развивается республика в последние годы. Газета рассказывает читателю о формировании инновационной экономики в Мордовии, запуске новых производств, новшествах в социальной сфере, достижениях в культуре и образовании, а также о работе региональных властей по выполнению майских указов президента РФ.