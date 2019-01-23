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23.01.2019 15:21
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Мордовии отметили "Российскую газету"

Собственный корреспондент "Российской газеты" в Мордовии Валентина Зотикова стала победителем одного из самых престижных журналистских конкурсов республики - "Во имя процветания".
Фото: Николай Гагарин/РГ
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Жюри присудило ей первую премию в творческом состязании журналистов, пишущих об экономике, передовых технологиях, бизнес-проектах. В ходе торжественного мероприятия, приуроченного ко Дню российской прессы, глава РМ Владимир Волков из числа федеральных СМИ отметил "Российскую газету" как издание, наиболее активно освещающее проблемы и успехи региона.

Мордовию с "Российской газетой" связывает многолетнее плодотворное сотрудничество. Жизнь республики активно освещается на страницах газеты, а также на сайте издания. "Российская газета" писала обо всех значимых событиях из жизни региона, неоднократно была информационным партнером проводившихся здесь крупных спортивных состязаний, культурных форумов и театральных фестивалей.

Фото: Пресс-служба главы РМ
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Особое внимание газета уделяла подготовке и проведению в столице Мордовии Чемпионата мира по футболу - 2018.

С апреля 2017 года на сайте "Российской газеты" постоянно выходит спецпроект "Республика Мордовия". В рамках спецпроекта регулярно публикуются материалы о том, как развивается республика в последние годы. Газета рассказывает читателю о формировании инновационной экономики в Мордовии, запуске новых производств, новшествах в социальной сфере, достижениях в культуре и образовании, а также о работе региональных властей по выполнению майских указов президента РФ.

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