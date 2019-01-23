В Татарстане проверят законность исключения из детсада ребенка с диабетом

В Татарстане сотрудники прокуратуры проверят правомерность действий администрации детского сада в Верхнеуслонском районе РТ, из которого исключили девочку с сахарным диабетом.

Как сообщили в надзорном ведомстве, соответствующее поручение дал прокурор РТ Илдус Нафиков.

Об инциденте стало известно накануне. По данным телеканала "Вести-Татарстан", девочку сначала взяли в дошкольное учреждение, но спустя полтора месяца отчислили. Руководство детского сада и представители исполкома района объяснили решение тем, что ребенку нужно постоянно контролировать уровень сахара в крови, а для этого нет необходимых условий и обладающего специальными навыками медперсонала.

По словам главы исполнительного комитета Верхнеуслонского района Ленара Хакимзянова, родителям было предложено, чтобы девочка посещала детский сад с 9:00 до 11:30 под наблюдением мамы, однако этот вариант оказался неприемлемым.