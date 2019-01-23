В Кемерове сгорела маршрутка, перевозившая десятки пассажиров

В Кемерове началась доследственная проверка по факту возгорания муниципального маршрутного такси на линии.

Об инциденте, который произошел сегодня утром, следователи узнали из СМИ. Последние сообщили, что маршрутное такси №5 загорелось на остановке "Кристалл" по улице Красноармейской. Водителю не удалось ликвидировать возгорание своими силами, пришлось звонить в Службу спасения.

По данным областного ГУ МЧС, сообщение о пожаре поступило в 07.46 местного времени, и в 07.57 он был ликвидирован. К тушению привлекались семь человек и две единицы техники.

В момент ЧП в салоне "ПАЗика" находилось около тридцати пассажиров, которые поспешили эвакуироваться. Пострадавших нет.

- В рамках проверки, которая проводится под контролем руководства следственного управления СК России по Кемеровской области, предстоит точно установить маршрут автобуса, его техническое состояние и все обстоятельства произошедшего, - рассказали "РГ" в пресс-службе СУ СК. - По результатам будет принято процессуальное решение.

Между тем, по предварительным сведениям, новенький ПАЗ (он был выпущен в 2018-м и приобретен муниципалитетом по договору лизинга), благополучно прошел сегодня утром предрейсовый осмотр.