В российских городах пройдут фестивали белорусской культуры

Представляя масштабы и творческие перспективы национального центра, который празднует в этом году своей 25-летие, ее руководитель - Ольга Антоненко - сообщила, в частности, что в наступившем году тысячи участников соберет фестиваль "От Полесья до Сибири летит аист белокрылый", который пройдет в одном из традиционных центров российской научной мысли - Новосибирске. В нем примут участие белорусские диаспоры из ближайших городов, прибудут творческие коллективы и из регионов РБ.

Соседний Томск в августе приглашает на фестиваль "Праздник топора", на который из синеокой отправятся "белорусские резчики, которые покажут свое мастерство. А на озере Байкал, в Иркутской области пройдет этнофестиваль белорусов мира", - рассказала Ольга Антоненко о некоторых планах на текущий год.

О богатстве духовной жизни страны, по ее словам, можно судить даже и по сухим цифрам статистики. Ведь на территории Беларуси проживают сейчас представители 141 национальности, сообщила она. Многие национальные диаспоры, как общественные объединения, зарегистрированы в Минюсте, а всего за рубежом проживает около четырех миллионов белорусов.

Деятельность Центра, наверное, по числу проведенных мероприятий за год, можно сопоставлять со скоростью вращения планеты, с улыбкой констатирует ее руководитель. С участием активистов и национально-культурных объединений было организовано 371 мероприятие, пояснила свою мысль Антоненко. "Только на традиционном республиканском фестивале национальных культур, который состоялся в Гродно, около тысячи представителей 37 национальностей продемонстрировали свои костюмы, песни, танцы", - сообщила руководитель Центра. Все это дает возможность, добавила она, окунуться в национальную культуру, "сделать наши народы ближе друг к другу". Вот почему летом, по ее словам, в исторической части белорусской столицы почти каждую субботу зарубежные коллективы представляли свою культуру.

С большим размахом прошел, например, 10 июня День России, напомнила Антоненко, а в августе в Томске состоялся международный конкурс "Белорусская лялька". Пока он был организован на местном уровне, но в будущем станет более представительным. Центр старается оказывать поддержку и белорусским диаспорам. "В Кургане, например, построена целая белорусская деревня и мы передали им рушники, кувшинчики, изделия декоративно-прикладного искусства", - сообщили в Центре.

О системной помощи со стороны белорусского государства национальным диаспорам рассказала и Эльвира Левшевич, председатель общественной организации "Татаро-башкирского культурного наследия "Чишма". По ее данным, в Беларуси сейчас проживает 7319 татар, которым, благодаря поддержке Центра, удается "сохранять культуру, язык, традиции, проводить различные мероприятия". Она добавила, что не так давно с ними встречался и президент Татарстана Рустам Минниханов, когда находился с визитом в Минске.

Кроме того, Эльвира Левшевич обратила внимание на крепнущие региональные связи внутри Союзного государства. "Наш композитор Фарид Яруллин погиб в 1943 году и похоронен в Дубровенском районе. Местная детская школа искусств названа его именем. И музыкальные школы белорусского Дубровно и татарского Мамадыша тесно общаются, гостят друг у друга", - пояснила она.