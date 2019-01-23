В Сибири завели дело о гибели пациентки в больнице

В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту гибели молодой женщины, матери двоих детей, на хирургическом столе.

Как рассказал "РГ" старший помощник руководителя областного Следственного управления СК РФ Дмитрий Чечулин, дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Заявление о гибели женщины подал супруг в конце прошлого года. По материалам дела, трагедия произошла в городской больнице №34. Как сообщает телеканал "Россия" со ссылкой на вдовца, его жена внезапно почувствовала боли в районе живота, ее увезли на "скорой" в больницу с подозрением на аппендицит.

По предварительным данным, медики, пытаясь провести диагностику, повредили жизненно важные органы, в частности аорту. Несмотря на их усилия, пациентка скончалась.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося и степень вины медперсонала больницы.