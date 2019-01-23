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23.01.2019,  
11:40
Текст:  Светлана Цыганкова

Нидерланды переведут всю боевую авиацию на биотопливо

Фото: Andy Dunaway/wikipedia.org Фото: Andy Dunaway/wikipedia.org
Фото: Andy Dunaway/wikipedia.org

Министерство обороны Нидерландов планирует перевести всю свою боевую авиацию на биотопливо. И для этого уже сделали первые шаги - закупили биотопливо для авиационной базы в Леувардене и начали заправлять им истребители F-16 Fighting Falcon.

Фото: YouTube
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Как сообщается на сайте Минобороны Нидерландов, уже в нынешнем году на авиабазу поставили 400 тысяч литров биотоплива. А произвели его из кухонных жиров в компании American World Energy. Пока для истребителей делают смесь: пять процентов биотоплива и 95 - авиационного керосина. На этой смеси истребители и летают. Литр биотоплива снижает выбросы углекислого газа на 60-80 процентов по сравнению с литром стандартного топлива.

Военно-воздушные силы Нидерландов хотят постепенно увеличивать процент смешивания топлива. Как пишется на сайте Минобороны, к 2030 году ВВС должны снизить зависимость от ископаемого топлива на 20 процентов.

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