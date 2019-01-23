В редакцию "Российской газеты" обратилась петербурженка Галина Гагарина - она никак не может добиться ремонта своей парадной.

Серьезные проблемы жильцов четырнадцати квартир во флигелях начались еще в 1990-е: тогда под домом прокладывали тоннель станции метро "Спортивная" и постройки затрещали по швам. Петербуржцы добились визита специальной комиссии, которая, оценив масштаб случившегося, предписала укрепить фундамент флигелей и сделать по их периметру стяжки. Собственно, это единственные работы, которые за последние более чем 20 лет проводились в этой части исторического здания, рассказывает пенсионерка. Именно поэтому, когда в 2013 году заговорили о создании совета многоквартирного дома, жильцы пристроек идеей воодушевились.

- Был сделан ремонт в парадной. Но только в той, которая ведет в центральную часть дома.Каждый год в том подъезде наводится порядок. И это все на общие взносы. Мы платим столько же, сколько и все, но у нас за все время только один раз стены покрасили, - сетует Галина Гагарина.

Такую странную избирательность пенсионерка объясняет еще и тем, что в просторных квартирах проживают люди состоятельные, которым до обитателей пристроечных помещений нет дела, - их вопросы совет нигде не ставит. А вопросов накопилось немало: потолки осыпаются, краски на стенах почти не осталось, на двух этажах нет батарей (в свое время они потекли, и их сняли, а новые так и не поставили), давно отслужили свой срок окна, вместо плитки на лестничных клетках асфальт, залитый сразу после войны...

Окончательно доверие к управляющему органу исчезло после капитального ремонта фасада. На более чем неудовлетворительное его качество - трещины в стенах заполнили пеной и просто покрыли сверху краской - совет внимания комиссии не обратил, и работы были приняты без оговорок.

Если решение какого-то вопроса регулируется законом, то применятеся именно он, а не решение общего собрания или совета дома

- Нас никто слушать не хочет, а ведь тот же текущий ремонт - через обращение в совет дома, который в нашем случае существует только на бумаге, - разводит руками петербурженка.

Как рассказала "РГ" председатель совета дома Валерия Русакова, флигель, в котором живет Галина Гагарина, до третьего этажа все-таки отремонтирован. На дальнейшие работы накоплений действительно не хватило, но, по ее словам, там требуется только косметический ремонт стен и потолков.

- Мы привлекали Галину Дмитриевну к участию в совете дома, постоянно приглашаем на собрания, но она - ни в какую. Участия в голосованиях тоже не принимает, - говорит председатель.

Однако, как пояснила корреспонденту "РГ" Галина Белкова, эксперт по домам-памятникам и член общественного совета при городском комитете по строительству, жители флигелей все-таки переоценивают значимость созданного в многоквартирном доме управляющего органа. К сожалению, эта проблема системная, и возникла она из-за неправильного толкования и применения закона.

- Если решение какого-то вопроса регулируется законом, то применяется именно он, а не решение общего собрания или совета дома. Так, порядок организации ремонта жилых зданий регулирует не Жилищный кодекс, на который часто любят ссылаться, а градостроительное законодательство. Согласно ему, перечень неисправностей формируют на основании результатов обследования всего здания целиком, также требуется составить акт о соответствии либо несоответствии здания требованиям безопасности. Это обязанность органов строительного надзора. На самом деле такого контроля сегодня не осуществляют, подрядчик якобы сам себя проверяет. Поэтому жалобы на качество капитального ремонта не прекращаются, - подчеркивает специалист.

По словам Галины Белковой, вовсе не совет дома формирует перечень работ, которые влияют на безопасность здания, не он же осуществляет приемку объекта после ремонта - это не в его компетенции. Так же как и наличие подписей членов совета или его председателя на каком-либо документе не означает, что работы выполнены с соблюдением всех требований, поскольку за этим должны следить другие лица. Что же может этот орган? Вместе с другими жильцами осуществлять мониторинг проведения работ на всех стадиях и как раз способствовать тому, чтобы каждый из жителей мог принимать участие в решении вопросов, которые затрагивают его личные права.

Председатель Городского объединения домовладельцев Николай Питиримов уверен, что быть убедительным на собраниях: если есть весомые аргументы, то вопрос будет решен. А пока, полагает эксперт, нужно учиться важной для многоквартирного дома науке: договариваться.