В Карелию придут аномальные морозы

В Карелии с 24 по 28 января ожидается аномально-холодная погода с 24 по 28. Столбик термометра в некоторых районах республики может опуститься до минус 29 градусов, сообщает Карельский гидрометеорологический центр.

В ведомстве добавляют, что среднесуточная температура будет ниже климатической нормы на 10-15 градусов. А норма в это время года - от минус 11,7 до минус 13,8. Ожидается небольшой снег, на дорогах гололедица. Ночью местами до минус 29, днем - до минус 26.

В МЧС Карелии заметили, что на особом внимании - прохождение отопительного сезона в регионе. При аномально-холодных температурах воздуха могут возникнуть чрезвычайные ситуации, поэтому в ведомстве предупреждают, что необходимо контролировать участки линий электропередачи, выход школьных автобусов на маршруты. Автолюбителям предлагают не пользоваться личным транспортом.

В администрации Петрозаводского городского округа сообщили, что спасатели не рекомендуют выходить на лед Онежского озера. В створе проспекта Ленина толщина льда - 28 сантиметров, в местечке Петушки, на расстоянии около 100 метров от берега - 20-22. в Сайнаволоке - от 10 до 15 сантиметров. Это небезопасно. Наблюдается повсеместное торошение ледового покрова, поверхность неоднородна, в ней имеются трещины.