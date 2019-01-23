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23.01.2019 17:18
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Карелию придут аномальные морозы

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Фото: Пресс-служба МЧС Карелии Фото: Пресс-служба МЧС Карелии
Фото: Пресс-служба МЧС Карелии

В Карелии с 24 по 28 января ожидается аномально-холодная погода с 24 по 28. Столбик термометра в некоторых районах республики может опуститься до минус 29 градусов, сообщает Карельский гидрометеорологический центр.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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В ведомстве добавляют, что среднесуточная температура будет ниже климатической нормы на 10-15 градусов. А норма в это время года - от минус 11,7 до минус 13,8. Ожидается небольшой снег, на дорогах гололедица. Ночью местами до минус 29, днем - до минус 26.

В МЧС Карелии заметили, что на особом внимании - прохождение отопительного сезона в регионе. При аномально-холодных температурах воздуха могут возникнуть чрезвычайные ситуации, поэтому в ведомстве предупреждают, что необходимо контролировать участки линий электропередачи, выход школьных автобусов на маршруты. Автолюбителям предлагают не пользоваться личным транспортом.

В администрации Петрозаводского городского округа сообщили, что спасатели не рекомендуют выходить на лед Онежского озера. В створе проспекта Ленина толщина льда - 28 сантиметров, в местечке Петушки, на расстоянии около 100 метров от берега - 20-22. в Сайнаволоке - от 10 до 15 сантиметров. Это небезопасно. Наблюдается повсеместное торошение ледового покрова, поверхность неоднородна, в ней имеются трещины.

Общество Природа Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия
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