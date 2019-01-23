В Петербурге мальчик чуть не истек кровью после обрезания

Петербургская полиция проверяет обстоятельства неудачной хирургической операции на дому, в результате которой пятилетний мальчик госпитализирован в тяжелом состоянии. Как сообщает ТАСС, ему пытались сделать обрезание.

По предварительной информации, семья пострадавшего - уроженцы Кыргызстана, которые пытались последовать национальным традициям и мусульманским канонам. В результате мальчик 2013 года рождения потерял много крови. В больницу его доставила мать, жизнь ребенка спасают врачи городского детского андрологического центра Городской больницы №2 Марии Магдалины.

Предположительно, операцию циркумцизии (удаления крайней плоти) сделал в одной из квартир Адмиралтейского района неизвестный "специалист". Сотрудники ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в настоящий момент устанавливают обстоятельства инцидента.

По результатам доследственной проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.