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23.01.2019,  
17:06
Текст:  Светлана Песоцкая (Калининградская область)

Водолазы Балтфлота отработали спуски в ледяную воду

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту

Более двадцати водолазов Балтийского флота отработали спуски на глубину в условиях низкой температуры воздуха.

Тренировка в рамках подготовки к конкурсу водолазных специалистов "Глубина-2019" прошла в главной базе флота - Балтийске. Военнослужащие отряда аварийно-спасательных судов управления поисковых и аварийно-спасательных работ БФ спускались с борта водолазного катера при наружной температуре до минус 11 градусов.

Фото: Минобороны РФ
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Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, водолазы обследовали подводную часть плавучего причала и визуально оценили надежность конструкций и соединений.

Специалистам нужно было выполнить нормативы по проверке оборудования, снаряжения и средств связи, соблюдая все меры безопасности. После подъема каждый тренировался проходить реабилитацию в барокамере на борту катера. Это обязательное условие проведения подводных работ: в дежурной барокамере проводится декомпрессия водолаза в случае его экстренного подъема на поверхность и после пребывания на больших глубинах.

Всеармейский этап конкурса "Глубина-2019" пройдет в Севастополе в марте. В нем будет сделан акцент на выполнение подводно-технических работ. Водолазы соревнуются на время в умении искать и обследовать затонувшие объекты, проводить сварку и резку металла, сборку конструкций под водой.

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