Прокуратура зафиксировала снижение преступности в Ростовской области

Уровень преступности в Ростовской области в прошлом году снизился на 6,2 процента по сравнению с 2017 годом. Тем не менее сотрудники прокуратуры региона зафиксировали свыше 94 тысяч случаев нарушения законодательства.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области, в 2018 году активно отстаивались права граждан в социальной, экономической, трудовой и жилищной сфере. Выявлено более 16 тысяч нарушений закона в сфере охраны жизни и здоровья, защиты материнства и детства, а также права на образование и жилье.

Более 23 тысяч нарушений выявлено прокурорами в сфере экономики. После прокурорского реагирования шесть тысяч жителей региона получили долги по зарплате на 500 миллионов рублей.

Несмотря на общее снижение уровня преступности на территории 23 муниципалитетов отмечается рост подростковой преступности. В связи с этим прокуратурой области решено проверить эффективность работы органов системы профилактики правонарушений.