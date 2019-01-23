В Ростовской области чиновник попался на миллионной взятке

Коррупционный скандал в Новочеркасске: заместитель администрации города подозревается во взяточничестве.

В Ростовской области возбуждено уголовное дело по статье 290 Уголовного кодекса РФ в отношении первого заместителя главы администрации Новочеркасска. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Ростовской области, чиновник подозревается в получении взятки в один миллион рублей. 22 января он принял деньги в собственном служебном кабинете и был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ с поличным.

Как отметили в следственном управлении, сумма предназначалась за содействие и покровительство в принятии работ - а именно ремонте участков трамвайного пути, выполняемом в рамках муниципального контракта. Сейчас проводятся необходимые следственные действия и будет решен вопрос об избрании меры пресечения.

Часть пятая статьи 290-й предусматривает штраф в размере от двух до четырех миллионов рублей, или в размере заработной платы осужденного за период до четырех лет, или в размере от 70-кратной до 90-кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.