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23.01.2019,  
12:57
Текст:  Николай Грищенко

Волгоградских снайперов вооружили новыми винтовками "Корд-М"

Фото: Пресс-служба ЮВО Фото: Пресс-служба ЮВО
Фото: Пресс-служба ЮВО

Снайперы из мотострелковой бригады, которая размещается в Волгоградской области, приступили к освоению модернизированных винтовок АСВК-М "Корд-М". Калибр 12,7 миллиметров позволяет не только бороться с вражескими снайперами, но и поражать легкобронированную технику, в том числе низколетящие вертолеты и катера противника.

Фото: YouTube
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"Мощный патрон позволяет поражать цели на дальности до 2000 метров, оставаясь вне досягаемости прицельного огня из стрелкового оружия обычных калибров", - сообщили "РГ" в пресс-службе Южного военного округа.

"Свободно плавающий" ствол установлен так, что по всей длине не соприкасается с другими частями винтовки. Ствол имеет новый и эффективный дульный тормоз-компенсатор активно-реактивного действия. Он уменьшает силу отдачи в 2,5 раза, а также маскирует вспышку огня при выстреле в ночное время. При стрельбе отдача сравнима с автоматом Калашникова.

Кроме того, после модернизации винтовку "Корд-М" можно использовать с различными оптическими и ночными прицелами. Благодаря новой стали ресурс ствола увеличен до 4500 выстрелов, также появилась возможность регулировки усилия спуска.

Новая винтовка получилась легче иностранных конкурентов, в том числе американской М82, используемой спецподразделениями различных стран. C оптическим прицелом 1П88-2 винтовка "Корд-М" весит 11,2 килограммов.

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