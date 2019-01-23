Волгоградских снайперов вооружили новыми винтовками "Корд-М"

Снайперы из мотострелковой бригады, которая размещается в Волгоградской области, приступили к освоению модернизированных винтовок АСВК-М "Корд-М". Калибр 12,7 миллиметров позволяет не только бороться с вражескими снайперами, но и поражать легкобронированную технику, в том числе низколетящие вертолеты и катера противника.

"Мощный патрон позволяет поражать цели на дальности до 2000 метров, оставаясь вне досягаемости прицельного огня из стрелкового оружия обычных калибров", - сообщили "РГ" в пресс-службе Южного военного округа.

"Свободно плавающий" ствол установлен так, что по всей длине не соприкасается с другими частями винтовки. Ствол имеет новый и эффективный дульный тормоз-компенсатор активно-реактивного действия. Он уменьшает силу отдачи в 2,5 раза, а также маскирует вспышку огня при выстреле в ночное время. При стрельбе отдача сравнима с автоматом Калашникова.

Кроме того, после модернизации винтовку "Корд-М" можно использовать с различными оптическими и ночными прицелами. Благодаря новой стали ресурс ствола увеличен до 4500 выстрелов, также появилась возможность регулировки усилия спуска.

Новая винтовка получилась легче иностранных конкурентов, в том числе американской М82, используемой спецподразделениями различных стран. C оптическим прицелом 1П88-2 винтовка "Корд-М" весит 11,2 килограммов.