В Магнитогорске задержали банду торговцев наркотиками

В Магнитогорске полицейские задержали банду, которая организовала интернет-магазин по продаже наркотиков. По предварительным данным, доход от их деятельности исчисляется миллионами рублей.

Свой товар злоумышленники сбывали на территории Челябинской области. Как сообщает пресс-служба МВД России, всего полицейскими были задержаны 27 человек, в том числе - один из предполагаемых руководителей преступного сообщества. Всех их подозревают в незаконном обороте наркотических средств.

При захвате злоумышленников сотрудникам МВД пришлось применить силу . На видео, представленном полицией, силовики выламывают дверь в одну из квартиры - преступники явно намеревались скрыться. При обыске домов подозреваемых и мест закладок было обнаружено около десяти килограммов "синтетики". Помимо этого полицейские изъяли приспособления для производства наркотиков, деньги, автомобили разных марок, компьютеры и телефоны. Установлено, что связь между членами группировки велась через мессенджеры.

На данный момент следствием выявлены 87 эпизодов, связанных со сбытом наркотиков. Следственное управление ГУ МВД по Челябинской области возбудило уголовные дела по статьям 228.1 и 210 УК РФ. Сейчас фигуранты дела находятся под стражей по решению суда.