Новости

УАЗ выпустил новую версию фургона "Профи" 14:19
В Москве появились автобусы с кнопками открывания дверей 14:17
СНГ разрабатывает концепцию инфообмена по борьбе с преступностью 14:15
СМИ: ФБР просит Трампа срочно найти деньги для финансирования ведомства 14:12
Анализ ДНК разрушил известный миф о Рудольфе Гессе 14:11
Проект Nebulas сократил штат из-за падения рынка криптовалют 14:06
МИД пообещал не играть без правил в ответ на западные санкции 13:55
Путин и Эрдоган закончат переговоры к ночи 13:31
Белорусская антарктическая станция станет круглогодичной 13:27
В Кремле не стали комментировать идею соцнорм на электроэнергию 13:22
Модернизированные БРДМ-2М представили в Лаосе 13:16
Путин совершит госвизит в Бишкек 13:12
Путин не планирует пока встречаться с Пашиняном 13:11
Nissan начал продажи кроссовера Kicks, которого ждут в России 13:00
Волгоградских снайперов вооружили новыми винтовками "Корд-М" 12:57
В Киргизии убит нарушитель границы, пытавшийся угнать скот в Казахстан 12:57
В Магнитогорске задержали банду торговцев наркотиками 12:53
Задушивший семимесячную дочь кировчанин осужден на 14 лет колонии 12:48
Ространснадзор изучит информацию о рейсе "Сургут-Москва" 12:40
Средний размер ипотечного кредита за год вырос почти на 350 тыс. рублей 12:39
ВТБ повысил ставки по вкладам в рублях 12:35
На Кубани подполковника МВД осудили условно за взятку в 2 млн 12:34
СК начал проверку по факту смерти заключенного в уральской колонии 12:31
Житель Волгограда выставил на продажу книгу за 85 тысяч рублей 12:30
Названы крупнейшие регионы-должники за газ 12:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как остаться востребованным на рынке труда
Как остаться востребованным на рынке труда
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
23.01.2019 12:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Магнитогорске задержали банду торговцев наркотиками

Текст: Мария Гафурова

В Магнитогорске полицейские задержали банду, которая организовала интернет-магазин по продаже наркотиков. По предварительным данным, доход от их деятельности исчисляется миллионами рублей.

Фото: МВД РФ
Видео: Под Москвой у банды изъяли около 200 кг наркотиков

Свой товар злоумышленники сбывали на территории Челябинской области. Как сообщает пресс-служба МВД России, всего полицейскими были задержаны 27 человек, в том числе - один из предполагаемых руководителей преступного сообщества. Всех их подозревают в незаконном обороте наркотических средств.

При захвате злоумышленников сотрудникам МВД пришлось применить силу . На видео, представленном полицией, силовики выламывают дверь в одну из квартиры - преступники явно намеревались скрыться. При обыске домов подозреваемых и мест закладок было обнаружено около десяти килограммов "синтетики". Помимо этого полицейские изъяли приспособления для производства наркотиков, деньги, автомобили разных марок, компьютеры и телефоны. Установлено, что связь между членами группировки велась через мессенджеры.

На данный момент следствием выявлены 87 эпизодов, связанных со сбытом наркотиков. Следственное управление ГУ МВД по Челябинской области возбудило уголовные дела по статьям 228.1 и 210 УК РФ. Сейчас фигуранты дела находятся под стражей по решению суда.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Борьба с наркотиками
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Названы крупнейшие регионы-должники за газ
Жителю Югры предьявили обвинение в угоне самолета
Путин и Эрдоган закончат переговоры к ночи
Постпред Сирии в ООН: Мы нанесем удар по аэропорту Тель-Авива
Рябков: Москва настаивает на обязательном исполнении сторонами договора РСМД