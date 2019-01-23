Самодурова: буду и дальше доказывать, что достойна высоких оценок

Российская фигуристка Софья Самодурова заняла второе место по тогам короткой программы на чемпионате Европы, уступив только олимпийской чемпионке Алине Загитовой и набрав лучшие для себя баллы в сезоне - 72,88.

- Пока все неплохо, короткая программа прошла хорошо, мой тренер Алексей Николаевич Мишин остался доволен, я тоже, оценки хорошие, - сказала Самодурова журналистам. - Да, этой мой дебютный взрослый чемпионат Европы, поэтому второе место после короткой программы немного неожиданно. Но о местах я никогда не думаю. Надо показывать чистое катание. Причем делать это постоянно, доказывать, что я таких высоких оценок достойна.

Самодурова также рассказала, как прошла ее подготовка к ЧЕ:

- Работала над всеми элементами, даже над теми, которые хорошо получаются. Их нужно просто оттачивать. Думаю, была проведена хорошая работа.