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23.01.2019,  
13:33
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

"Шилка" с необычным вооружением замечена в Ираке

В ходе недавней передачи иракской федеральной полиции танков Т-72 и БМП-1 была замечена необычная зенитная самоходная установка ЗСУ-23-4 Шилка".

Машина, имеющая характерный для сил правопорядка данной страны цвет, отличается вооружением, заменившим штатное. Вместо 23-мм счетверенной автоматической пушки здесь смонтирована спаренная установка ЗУ-23-2 такого же калибра. Также на башне установлены турели для стрельбы из пулеметов с бронещитами.

Фото: WO2 Pete Bristo MBE / wikipedia.org
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Данная "Шилка" досталась МВД в наследство от Саддамовской армии. Первые фотографии появились в Сети в 2016 году, когда ее привезли с одного из кладбищ военной техники и после ремонта вернули в строй, передав полиции.

На какое-то время следы этой машины терялись и были даже предположения, что ее потеряли в боях. Но, как оказалось, самоходка "жива", правда, судя по всему, у нее имеются проблемы с вооружением.

Ирак начал получать из Советского Союза ЗСУ-23-4 в первой половине 70-х годов. Всего было поставлено более двух сотен таких машин. Они дополняли имеющиеся в войсках "адские молотилки" - ЗСУ-57-2. "Шилки" активно применялись во время войны с Ираном. Причем очень часто их задействовали во время отражения атак многочисленной иранской пехоты. Также эти самоходки принимали участие в отражении налетов авиации многонациональных сил в 1991 году. Уцелевшие машины сражались против американцев в 2003 году.

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