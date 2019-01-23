Украина продала Саудовской Аравии технологии СВЧ-оружия

Украинское КБ "Южное" передало Научно-техническому центру имени короля Абдулазиза в Абу-Даби техническую документацию на генератор мощного электромагнитного излучения.

Предприятия украинского ВПК ведут разработки перспективных видов вооружений в основном для иностранных заказчиков, поскольку собственной армии такое вооружение "пока недоступно", пишет "Национальный промышленный портал". При этом оборонщикам есть что показать и предложить.

- Мы ведем сегодня ряд перспективных работ по оружию на новых физических принципах. Это, например, заряженные аэрозоли с потенциалом в 1-1,2 миллиона вольт, способные создавать искусственные молнии длиной до нескольких метров. Такие разряды могут выводить из строя систему управления оружием и боевой техникой. Кроме того, аэрозоли служат объемным источником мощных электромагнитных импульсов. Это направление считается достаточно перспективным для эффективного поражения целей самых разных видов. Ведутся разработки нескольких видов сверхмощных импульсных микроволновых генераторов. Они также могут применяться для вывода из строя электрических и электронных устройств и не требуют специальных средств доставки, поскольку встраиваются в обычные боеприпасы, - рассказал изданию директор харьковского Института электромагнитных исследований Юрий Ткач.

Электромагнитное оружие может применяться для нейтрализации радаров ПВО, комплексов наведения высокоточного оружия, автоматических систем управления войсками и связи.

- Одно применение СВЧ-систем против государства размером с Израиль или Иран может иметь разрушительные последствия. Сам по себе взрыв электромагнитной бомбы не нанесет большого ущерба, но созданный ею невидимый импульс повредит или уничтожит телефоны и компьютеры, электрические и коммуникационные сети, системы навигации, автомобильную электронику и любое другое оборудование, где имеются электрические схемы, - пишет Defence Blog.

По мнению издания, Саудовская Аравия заинтересована в адаптации украинских разработок к корректируемым авиабомбам КАБ-500 и Mk.84.