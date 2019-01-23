Умер легендарный советский оператор, номинант "Эмми" Валерий Никонов

Заслуженный деятель искусств РФ, кинооператор Центральной студии документальных фильмов Валерий Владимирович Никонов скончался 22 января в Москве на 77-м году жизни. Сообщение об этом появилось сегодня на сайте Союза кинематографистов РФ.

Известно, что кинематографист долгие годы боролся с болезнью, находясь на аппарате искусственного дыхания. Но при этом находил в себе силы поддерживать связь с Гильдией кинооператоров. "Давал советы, участвовал в обсуждении памятника фронтовым кинооператорам. Общение с человеком, обладающим такой жаждой жизни и любви к жизни была источником и нашего вдохновения", - говорится в некрологе.

За свои работы Никонов был награжден многочисленными призами отечественных и зарубежных кинофестивалей. В частности - призом Международной ассоциации телевидения "За мастерство в видеопроизводстве". Был Никонов номинирован и на американский "телевизионный "Оскар" - престижнейшую профильную премию "Эмми".

Прощание с легендой состоится в ритуальном зале ЦКБ 25 января в 12:00 по адресу улица Маршала Тимошенко, 25.

Валерий Никонов родился в Москве. В 1973-м окончил операторский факультет ВГИКа. С 1972-го по 1993-й - оператор Центральной студии документальных фильмов, затем работал на Российской центральной киновидеостудии хроникально-документальных и учебных фильмов, главным оператором телеканала "Доверие".

За свою богатую творческую биографию Никонов снял более ста документальных фильмов и фильмов-спектаклей. В том числе: "Очень вредное производство на фабрике грез", "Чужак", "Интриги любви", "Людей теряют только раз".

Кроме того, в 1985-м снимал визит в СССР премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер и в 1983-м - визит федерального канцлера ФРГ Гельмута Коля.