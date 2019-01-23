В Буэнос-Айресе из-за аварии прекратило работу метро

Масштабное отключение электричества произошло в столице Аргентины. Без света остались центральные районы города, где много иностранных туристов.

Кроме того, в Буэнос-Айресе не работают две линии метро из шести. Компания Edesur сообщила, что перебои с электричеством зафиксированы в семи районах, находящихся в ее ведении.

Причина такого положения дел пока неизвестна. Но, если судить по предыдущим отключениям, нынешняя авария может быть связана с чрезмерной нагрузкой на сеть, вызванной жарой. Во вторник температура воздуха в столице Аргентины превысила 30 градусов.

