В Минобороны раскрыли характеристики крылатой ракеты 9М729

Крылатую ракету 9М729, которой оснащен оперативно-тактический комплекс "Искандер-М", невозможно заправить таким количеством топлива, чтобы Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) оказался нарушен. Об этом в среду на брифинге сообщил начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

По его словам, ракеты 9М729 и 9М728 снаряжаются боеголовкой и заправляются топливом только в заводских условиях. При этом масса топлива обеспечивает максимальную конструктивную дальность полета, ограниченную требованиями указанного Договора. В войска такие ракеты, по словам генерала, поставляются в специальных контейнерах. То есть, изменить массу топлива и дозаправить ракету на территории воинских частей невозможно. "В войсках осуществляется только хранение ракет, их содержание на пусковых установках и транспортно-заряжающих машинах и проведение регламентных работ", - уточнил генерал Матвеевский.

Из-за ограниченного количества топлива ракета 9М729 не может лететь на дальность свыше 500 километров, то есть нарушения ДРСМД нет, отметил военачальник.

Матвеевский также рассказал об отличии ракеты 9М729 от ее предшественницы. Крылатая ракета 9М729, по словам генерала, является модернизированным вариантом крылатой ракеты 9М728, которая входит в состав комплекса "Искандер-М". В ходе модернизации у ракеты 9М728 повысилась мощность боевой части и точностных характеристик. Так, на ракете 9М729 размещено боевое оснащение повышенного могущества и новый бортовой комплекс управления. Именно он обеспечивает более высокую точность поражения цели. При этом по большинству основных агрегатов ракеты 9М728 и 9М729 унифицированы.

Генерал Матвеевский также сообщил, что изменение количества боезаряда и внедрение дополнительной аппаратуры при сохранении диаметра ракеты привело к увеличению ее длины и размера транспортно-пускового контейнера. Общая длина транспортно-пускового контейнера увеличилась на 53 см.

