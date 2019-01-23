В США признал себя виновным расист, зарубивший мечом афроамериканца

В суде Нью-Йорка идет слушание уголовного дела по убийству афроамериканца расистом Джеймсом Джексоном, передает РИА Новости сообщение Ассошиэйтед Пресс.

Джексон зарубил мечом 66-летнего нью-йоркца Тимоти Кафмана.

Подсудимый признал свою вину и заявил, что это было "практикой" для дальнейших нападений на афроамериканцев. Так он хотел спровоцировать в стране "расовую войну".

Примечательно, что адвокаты Джексона категорически отговаривали его от таких признаний, потому что в этом случае ему грозит пожизненное заключение.