Чешка Давидова выиграла спринт на этапе КМ по биатлону

В итальянском Антхольце женской спринтерской гонкой на 7,5 км стартовал шестой этап Кубка мира по биатлону. Победительницей стала представительница Чехии Маркета Давидова.

Она преодолела дистанцию за 21:40,7 секунды, чисто пройдя оба огневых рубежа. Второе место заняла Кайса Мякяряйнен из Финляндии с одним промахом и отставанием 1,7 секунды. Замкнула тройку норвежка Марте Олсбю-Ройсланд, уступившая Давидовой 3,5 секунды и допустившая одну осечку при стрельбе.

Лучшая из россиянок Светлана Миронова стала седьмой. Она отстреляла без промахов, но ходом проиграла 13,8 секунды. Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина и Маргарита Васильева оказались за пределами топ-10. Отметим также, что Анастасия Морозова пропустила гонку из-за простуды.

"Этот результат для меня приемлем, я рада, что поднялась так высоко, - сказала Миронова в эфире "Матч ТВ". - На трассе было очень тяжело".