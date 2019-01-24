Гражданская версия "Удава" сможет конкурировать с "Глоком" и "Кольтом"

Новейший российский пистолет "Удав" в гражданской версии сможет стать конкурентом для "Кольта" и "Глока".

Об этом сообщает пресс-служба Ростеха, предоставившая видео использования нового оружия на стрельбище.

Самозарядный девятимиллиметровый пистолет уже прошел госиспытания. Его будут выпускать в трех модификациях: для войск, спецподразделений и гражданского рынка. Гражданская версия предназначена для стрелков-спортсменов, которые участвуют в международных соревнованиях. При этом "Удав" составит конкуренцию иностранным пистолетам, например, "Кольту" и "Глоку".

"Тактико-технические характеристики позволят конкурировать с такими известными брендами стрелкового оружия, как Colt, Walther, Heckler&Koch, Glock, Browning, CZ и другими", - отметили в Ростехе. Кроме того, стало известно о планах выпустить гражданскую версию нового российского пистолета на экспорт. Причем "Удав" сохранит такие преимущества как эргономика, мощность, точность, и небольшой вес.

Композитные материалы позволяют ему сохранять работоспасобность при температуре воздуха от -50 до +70 градусов. При этом, как отмечает индустриальный директор Ростеха Сергей Абрамов, оружием могут с удобством пользоваться и правши, и левши. Также конструкция "Удава" позволяет визуально и тактильно контролировать наличие патрона в патроннике.

"Наша новейшая разработка объединила в себе лучшие характеристики российского стрелкового оружия, а конструкционные особенности делают ее универсальным оружием как для решения военных и специальных задач, так и для гражданского применения. Именно поэтому "Удав" будет отвечать высоким требованиям, которые профессиональные стрелки предъявляют к короткоствольному оружию", - уверен Сергей Абрамов.

Магазин "Удава" рассчитан на 18 патронов. Пистолет может стрелять трассирующими, бронебойными и экспансивными патронами 9х21 мм. Для него также специально разработаны новейшие дозвуковой патрон и патрон повышенной пробиваемости. Любопытно, что разработал пистолет 29-летний инженер-конструктор Иван Козлов. "Удав" пробивает бронежилеты второго класса и весит всего 780 граммов.