Дежурные силы ПВО, прикрывающие северо-запад России, перехватили чужой самолет, направляющийся к нашей воздушной границе.

В Минобороны России корреспонденту "РГ" рассказали, что потенциальный нарушитель заходил со стороны Балтийского моря. Наземные радиолокационные средства засекли его над нейтральными водами. В небо немедленно подняли истребитель Су-27. Когда он приблизился к объекту на безопасное расстояние, пилот визуально идентифицировал цель как самолет - разведчик ВВС Швеции Gulfstream. Сделать это раньше было невозможно, так как к границе шпион шел без включенного транспондера.

Поняв, что маневры в приграничной зоне не остались без внимания российских военных, экипаж Gulfstream отвернул от выбранного курса. Су-27, выполнив перехват, вернулся на аэродром базирования. Все это было заснято на видео, которое Минобороны России выложило в интернете.

Военные Швеции не упускают возможности пошпионить у наших границ. Делается это и на море, и с воздуха. К примеру, в октябре прошлого года такой же Gulfstream с бортовым номером 102003 и позывным SVF623, вылетевший с авиабазы Малмен, более двух с половиной часов курсировал на высоте около 13 тысяч метров примерно в 80 км от побережья Калининградской области. Как раз в тот момент в этом районе шли учения нашего Балтийского флота.

Вряд ли выглядит совпадением и тот факт, что нынешний рейд шведского разведчика совпал с маневрами на Балтике российской морской авиации. Учения включали поиск подводных лодок условного противника и нанесение вертолетами Ми-24 ударов по береговым целям.

Чтобы дистанционно отслеживать подобные действия у Gulfstream есть все необходимое. Тем более что этот самолет электронной разведки сконструировали не шведы, а знающие толк в шпионаже американцы. Бортовое оборудование Gulfstream включает радиолокационную станцию в гондоле под фюзеляжем. На базе самолета также созданы морской патрульный и противолодочный борта. Время его патрулирования при радиусе действия в тысячу километров составляет 4 часа 20 минут. Он готов барражировать у чужих границ до 6 часов кряду.