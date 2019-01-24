Концерн "Калашников" после завершения предварительных испытаний намерен запустить в серию новый автомат АК-308. Главное его отличие - использование патронов НАТО. Об этом сообщил генеральный директор концерна Владимир Дмитриев.

По его словам, АК-308 интересен как боевое оружие, так как штурмовых винтовок в таком калибре крайне мало. В то же время в концерне рассчитывают, что новый автомат будет востребован и внутри страны как гражданское оружие, так как он использует один из основных охотничьих патронов.

"Заводские испытания завершены, на очереди предварительные. Если все пройдет нормально, то в 2019 году сможем встать в серию", - цитирует РИА Новости Дмитриева.

Новый автомат был представлен в августе 2018 года. АК-308 использует патрон 7,62-51 мм, это винтовочный стандарт стран НАТО. Вместимость магазина - 20 патронов. Вес оружия без боеприпасов - 4,3 кг, длина 880-940 мм. АК-308 использует диоптрический прицел и складной, регулируемый по длине приклад, возможна установка штык-ножа.

После презентации АК-308 американские журналисты назвали его одним из самых амбициозных продуктов на рынке. Отмечалось, что автомат сможет заинтересовать зарубежных покупателей недорогого, но надежного оружия.