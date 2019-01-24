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Китайцы разработали необычный смартфон с выдвижной камерой

24.01.2019,  
12:24
Текст:  Богдан Бобров
Фото: Vivo/Facebook Фото: Vivo/Facebook
Фото: Vivo/Facebook

Китайская Vivo разместила в Сети рекламный видеоролик, намекая на возможно скорый анонс смартфона с выдвижной фронтальной камерой. Новый девайс может стать преемником Vivo Nex.

В ролике показательно избавляются от выреза под фронталку на дисплее смартфона, демонстрируя преимущество инженерного решения с выдвижным механизмом, а также наглядно показывают ударостойкость и прочность конструкции.

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В конце видео буквально на секунду появляется затемненный силуэт будущего гаджета, в котором и будет применена выдвижная селфи-камера второго поколения.

Отметим, что китайские производители регулярно изобретают различные способы разместить на фронтальной поверхности тонкорамочный экран без вырезов. Наиболее популярная на сегодняшний день конструкция - это слайдер. В таком форм-факторе выполнены, например, Lenovo Z5 Pro, Xiaomi Mi Mix 3, Oppo Find X.

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