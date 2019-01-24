Консолидированность общества названа ключевым ресурсом развития Беларуси

Именно сплоченность общества "служит ключевым ресурсом устойчивого развития Беларуси", подчеркнул он, выступая 24 января на первом Национальном форуме по устойчивому развитию, который открылся в Минске, передает БЕЛТА.
"Чтобы Беларусь и дальше продолжала динамично развиваться, очень важно сохранить сплоченность нации и доверие народа к власти", - добавил спикер. Говоря о приоритетах своей страны, Андрейченко дал понять, что они остаются неизменными: "обеспечение независимости, социальной стабильности, безопасности, достойного качества жизни белорусов".
Он обратил внимание, что акцент в стратегических программных документах сделан именно на интеллектуальном потенциале нации, продвижении высоких технологий, поддержке предпринимательства, вовлечении в экономику всех слоев населения. Андрейченко отметил также, что многое еще предстоит сделать в плане оптимизации госсектора в экономике, расширения ГЧП, регионального развития и формирования новых центров роста.
Кроме того, важно создать условия для самореализации населения. Эти задачи созвучны ЦУР, и парламентарии как приверженцы устойчивого развития готовы активно сотрудничать со всеми участниками этого процесса, привлекать к нему граждан, резюмировал председатель Палаты представителей.
Первый национальный форум по устойчивому развитию, как уже сообщал "СОЮЗ", открылся при участии госсектора и партнеров, а также международных представителей.