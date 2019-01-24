Консолидированность общества названа ключевым ресурсом развития Беларуси

Наличие гражданского мира, отсутствие конфликтов на национальной и конфессиональной основе назвал важнейшими показателями консолидации белорусского общества председатель Палаты представителей парламента РБ Владимир Андрейченко.

Именно сплоченность общества "служит ключевым ресурсом устойчивого развития Беларуси", подчеркнул он, выступая 24 января на первом Национальном форуме по устойчивому развитию, который открылся в Минске, передает БЕЛТА.

"Чтобы Беларусь и дальше продолжала динамично развиваться, очень важно сохранить сплоченность нации и доверие народа к власти", - добавил спикер. Говоря о приоритетах своей страны, Андрейченко дал понять, что они остаются неизменными: "обеспечение независимости, социальной стабильности, безопасности, достойного качества жизни белорусов".

Он обратил внимание, что акцент в стратегических программных документах сделан именно на интеллектуальном потенциале нации, продвижении высоких технологий, поддержке предпринимательства, вовлечении в экономику всех слоев населения. Андрейченко отметил также, что многое еще предстоит сделать в плане оптимизации госсектора в экономике, расширения ГЧП, регионального развития и формирования новых центров роста.

Кроме того, важно создать условия для самореализации населения. Эти задачи созвучны ЦУР, и парламентарии как приверженцы устойчивого развития готовы активно сотрудничать со всеми участниками этого процесса, привлекать к нему граждан, резюмировал председатель Палаты представителей.

Первый национальный форум по устойчивому развитию, как уже сообщал "СОЮЗ", открылся при участии госсектора и партнеров, а также международных представителей.



