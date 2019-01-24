Короткое замыкание спровоцировало взрыв возле консульства США в Женеве

В районе консульства США в Женеве в среду прогремел взрыв. Об этом сообщила американская дипмиссия, посоветовав гражданам избегать этот район.

По данным городской полиции, причиной взрыва стало короткое замыкание в подземных коммуникациях, сообщает РИА Новости, ссылаясь на издание "20 minutes".

Под землей взорвался распределительный короб. В результате на террасе ресторана, расположенного недалеко от консульства, сорвало чугунную плиту. Никто не пострадал, без света остались более 140 потребителей.