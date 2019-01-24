Светлана Крючкова четыре месяца работала над поэтической программой с пронзительным названием "Ленинградцы - дети мои…". Актриса поделилась с читателя "РГ своими мыслями о жизни, правде и профессии.

Светлана Крючкова: Было и есть одно понимание - человек или не человек. Остальное для меня немыслимо. Фото: Из архива Светланы Крючковой

"Блокада - наша совесть…"

То, что я говорю со сцены, я не придумываю, чтобы понравиться зрителю, говорю то, что чувствую. Потому что я живу чувством. Если я говорю об этом, значит, это болит, волнует.

В Санкт-Петербурге нет ни одной семьи, у которой бы не было своей блокадной истории. Здесь блокада коснулась каждого!

Надо было иметь особый склад характера, чтобы выживать в таких условиях. Когда у Анны Ахматовой спросили: "А где же вот эти нежные, тонкие барышни небесные, воздушные?" - она ответила: "Мы железные, а они все умерли…"

В моей программе есть строки, которые я всегда еле проговариваю через колючий ком в горле: "Сегодня в городе салют, сегодня ленинградцы плачут… На праздничный салют с тобой пол-Ленинграда не поднялось".

Блокада - это и моя личная тема. Я сорок три года назад бросила Москву и, влюбившись в ленинградца, приехала в этот город. Юра Векслер, замечательный оператор, родился здесь в 1940 году.

А в 1941-м, когда началась блокада и становилось все страшнее, его мама говорила старшей дочери: "Лианочка, если ты услышишь тревогу, бросай Юрика и беги в бомбоубежище…"

Бросай Юрика!.. Чтобы хоть один ребенок остался жив. У него была полная дистрофия. Ручки, ножки тоненькие. И огромный живот. Из-за дистрофии его удалось вывезти, по дороге жизни, через Ладогу… Но блокада подорвала здоровье. У него с четырнадцати лет была юношеская гипертония. Затем начались колоссальные проблемы с сосудами, с сердцем… И в результате он ушел из жизни в пятьдесят один год. Его блокада догнала и убила, через десятилетия, но убила…

Если говорить о моем долге на этой земле, то он все-таки состоит в том, чтобы людям дать надежду и свет

Взрослые блокадники очень были похожи на тех, кто сидел в лагерях. Люди, пережившие настоящие страдания, схожи. Дело в том, что в этой "вилке", которая стоит между жизнью и смертью, всегда есть не очень простой выбор: остаться человеком или не остаться...

Известный литературовед Томашевский написал Владимиру Георгиевичу Гаршину, который всю блокаду был главным патологоанатомом Ленинграда. Томашевский ему написал на своей книге: "Владимиру Георгиевичу Гаршину, человеку и в звериных дебрях..."

Были люди, которые, работая на мукомольном заводе, умирали от голода… Они не позволяли себе взять лишнего.

Это очень страшно и очень трудно - оставаться людьми в звериных дебрях…

Блокада - это наша совесть. Если мы хотим быть людьми, об этом надо говорить. Когда я говорю: "Ленинградцы - дети мои, ленинградцы - гордость моя", то у меня сжимается горло. Их написал казах Джамбул Джабаев, когда ему было почти сто лет. Его сын ушел на фронт…

Мы были тогда одной семьей.

Есть потрясающее стихотворение Михаила Дудина: "Меня шатало от голода, от горя, от тоски. Но шла весна, ей было горя мало…" Он стоит на Литейном мосту и смотрит, как идет Ладожский лед расколотый. И видит издалека льдину, а в льдину впаян крест. И когда крест приближается, он видит, что это человек. А когда лед совсем подплывает под мост, он видит, что это мальчик, лежащий крестом в этой хрустальной колыбели…

Для меня этот город навсегда останется Ленинградом. Младший сын меня ругает: "Что ты все время говоришь Ленинград? Нет уже Ленинграда!". Я говорю: "У тебя на медали написано "Рожден в Ленинграде". Область у нас Ленинградская.

Конечно, красиво называется Петербург. Но у меня все начиналось именно в Ленинграде, и киностудия "Ленфильм", а не "Питерфильм".

Айсберг Юрского

Знаешь, я не хожу никого слушать, только отдельных людей. Зачем мне слушать, как они выучили стихи? Я лучше стихи почитаю сама в книжке. Я же не для этого иду. Я хочу, чтобы мне открылось что-то другое.

Вот кого слушаю, так это Сергея Юрского. Он такой айсберг, у него видна только верхняя часть, а все остальное подводное. Это я еще поняла в 1975 году, когда он делал спектакль "Фантазии Фарятьева", в котором я играла первую свою роль в БДТ. Он всегда говорит о космосе, о бытии, говорит о нашем месте в этой Вселенной. За Юрским чувствуется огромный воздух, такой, как на море стоишь - и тебе не вдохнуть всего воздуха, который идет.

Светлана Крючкова и Александр Панкратов-Черный на съемках фильма «Курьер». Фото: РИА Новости

"Я перестала быть Светочкой…"

Почему я так глубоко ушла в поэзию?..

Валя Гафт написал: "Света должна была родиться на свет для того, чтобы нам открыть стихи Цветаевой и Ахматовой…"

Предназначение какое-то есть какое-то у каждого человека. Я в семье третий ребенок, со мной особо никто не общался, хотя со стороны, наверное, выглядело иначе.

Мне одна девочка из нашего двора как то сказала: "Света, я тебя всегда помню с книжкой…" Мне в книжке всегда было ярче, чем в жизни. Я больше верила той жизни, которая в книжках.

Знаешь, я до сих пор верю в сказки, хотя мне уже шестьдесят девять лет в этом году.

Вот когда говорю об этом, у меня аж тепло разливается по всему телу. Все началось с есенинского стихотворения.

Я почему-то на бабушкином топчане лежала, в тот день в школу не пошла, у меня болело горло.

И вот эта печка, ведро стоит с углем, совочек перед печкой. Мой брат Вова купил собрание Сергея Есенина - книжки были толстенькие маленькие, в твердой обложке. Я раскрыла, зима была, и читаю: "Белая береза под моим окном принакрылась снегом, точно серебром…". Смотрю в окно и вижу то, что он писал. Вижу эту березу!..

И мне просто жарко стало. Я с пяти лет читала, читала собрания сочинений. Чехова с первого тома до последнего. А затем с последнего до первого.

Куприна обожала читать, Толстого прочитала очень много.

Роберт Рождественский! Обожала. Его "Реквием" знала наизусть. Евгений Евтушенко - поэму "Братская ГЭС" - наизусть.

Мне очень нравилось "Уходят наши матери от нас, уходят потихонечку, на цыпочках". А я осталась без мамы в 1990 году, когда родился мой младший сын. Она не дождалась, когда он родится, она ушла 20 января, а Саша родился 17 апреля.

После маминой смерти я вдруг очень резко стала взрослой. Резко!

Я перестала быть Светочкой, я почувствовала за спиной страшный холод. Я с ужасом думаю о том моменте, когда я уйду из этой жизни, и что будет с моими мальчиками, как они на это отреагируют. Когда я Сашу рожала, рожала брата своему старшему сыну, чтобы он был не один. Нельзя быть одному в этом мире. После смерти мамы у меня не стало дома, куда я могу приехать без всего: без ночной рубашки, без полотенца, без тапочек, уставшая, ненакрашенная, где тебя накормят и скажут: "Иди ложись спать".

У меня много хороших людей, но они все хотят, чтобы я с ними общалась. А я устаю. Я бы сама посидела и послушала кого-нибудь, но только не ерунду какую-нибудь. Не про политику, не про глупости какие-то, не про мужиков, как бабы любят разговаривать. Я никогда не любила разговаривать на эти темы. А такого дома больше нет, и поэтому дом я создаю сама для своих детей.

Стоит фотография моей мамы, я очень часто подхожу и говорю: "Мамочка, прости меня..."

Когда я прихожу после вечера удачного, говорю: "Мамочка, жалко, что тебя нет, ты бы радовалась и гордилась бы мной".

Она много переживала из-за моего импульсивного характера, что у меня что-нибудь пойдет не так в этой жизни.

Она волновалась, потому что я не "устаканилась" тогда, очень много волн было в этом "стакане". Гормоны меня носили…